Западные дипломаты превратились в секту свидетелей Навального

03.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Группа поддержки, состоящая из иностранных послов, которые присутствовали на суде над либеральным блогером Алексеем Навальным, вместе с подсудимым превратилась в настоящую политическую секту.

Об этом было сказано в ходе дискуссии экспертов в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В МИДе сказали, что это была политическая акция – у меня сразу сработало мышление по аналогиям, я же всё это видел на украинском майдане. Помните, как во главе демонстраций ходили послы европейских государств, все в том же составе. Не знаю, был ли в Киеве японский посол, но все остальные были», – заявил российский политолог Дмитрий Куликов.

«Квалификация МИДа точная: то, в чём они участвовали – это политическая акция. И я бы от себя добавил: направленная на дальнейшее провоцирование госпереворота, направленная против властей, в том числе, судебной власти», – добавил он.

В свою очередь доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов отметил нездоровую составляющую во всём происходящем в суде.

«Сегодня, когда я наблюдал за тем, что происходило, я задавался одним вопросом: Навальный, когда кричит на прокурора, когда кидается на судью – это концерт, либо он так думает, состояние психики? Я вдруг начал понимать, что это никакой не спектакль, он так думает искренне. Он не понимает, что эта реальность пришла в его жизнь, а этой реальности нет в системе координат его мышления.

А давайте посмотрим, кем были западные дипломаты в зале суда – это были представители политических отделов посольств, это всегда сотрудники кадровых спецслужб. Сотрудники посольств, которые отвечают за культуру, никогда не пойдут следить за судом», – сказал Карнаухов.

«У меня возник следующий вопрос: когда снимался фильм о «дворце», они понимали, что это ложь, или они понимали, что это тоже часть их системы координат? И тут вдруг я понимаю, что они реально понимают, что так можно, это часть их мышления!» – добавил эксперт.

«Да, это многослойный пирог лжи, – отметил телеведущий Владимир Соловьёв. – Когда ты уже не можешь отличить, зная, что там нет ни слова правды. Они в это верят, они же сектанты!»

«Политические сектанты – это то, что я и хотел сказать», – согласился Карнаухов.

«Когда они пришли в суд, они искренне верили, что это поможет надавить на некие политические силы в России, и этот скоординированный демарш, когда 32 консульских работников пришли давить на власть, они искренне верили, что в их системе координат это сработает. Поэтому и нужна такая острая реакция МИДа, и она есть», – резюмировал доцент.

Отметим, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала присутствие на суде иностранных послов их приезд вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

«Традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России…

Когда дипломаты, тем более, коллективно, присутствуют на процессах по делам не своих граждан, речь идёт о политической акции», – написала Захарова у себя в «Facebook».

Отметим, после заседания суда иностранные послы отправились подстрекать устроивших несанкционированную акцию «навальнистов» в центре Москвы, что, однако, не помешало ОМОНу разогнать участников беспорядков.