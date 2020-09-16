Западные спецслужбы давно знают формулу «Новичка»

16.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Обвинения России в отравлении блогера Алексея Навального боевым веществом «Новичок» являются голословными.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Комсомольской правде» заявил кандидат исторических наук, автор исследований о работе спецслужб Ярослав Левин.

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«Пока что мы слышим лишь голословные обвинения в адрес России, совсем как в «деле Скрипалей» двухлетней давности. Однако обвинители забывают, что «Новичок» был разработан ещё в годы Холодной войны, и в общих чертах его структура известна довольно давно. Так, советский химик Вил Мирзаянов, впоследствии ставший диссидентом и эмигрировавший в США, публиковал формулу этого и других ядов в своей книге мемуаров», – считает эксперт.

Он полагает, что западные спецслубжы, получив доступ ко многим советским разработкам после 1991 года, пытаться воспроизвести «Новичок» в собственных лабораториях».

«И очень возможно, что им это удалось — например, поступали сведения об успешных экспериментах такого рода в Чехии, – отметил собеседник издания.

Также он обратил внимание, что результаты германской экспертизы говорят именно о веществе группы «Новичок».

«Что значит «вещество группы»? Если ты знаешь формулу лишь в общих чертах, то логично, что на выходе получается не точная копия оригинала, а нечто «по мотивам». Наконец, у западных спецслужб есть и своё химическое оружие с очень похожим действием, под названиями зарин или VX. Расследование по делу «делу Навального» ведётся крайне непрозрачно, создать подобный яд могла любая развитая страна», – резюмировал Левин.

В свою очередь глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил вчера, что омские врачи провели самый глубокий комплекс исследований и экспертиз на самом современном оборудовании, по самым жестким медицинским протоколам, и они не обнаружили каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ.

«Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории России, в его организме каких-либо токсичных отравляющих веществ не содержалось», – сказал Нарышкин.

Глава СВР также добавил, что в этой связи у России «конечно, много вопросов к немецкой стороне».

Напомним, что российский блогер Алексей Навальный попал в больницу 20 августа. Ему стало плохо прямо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, из-за чего судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска.

Спустя пару дней Навального отправили частным бортом в немецкую клинику Charitе, где местные врачи оперативно диагностировали у него отравление. Позже врачи заявили, что блогер был отравлен боевым отравляющим веществом «Новичок», но предоставить российской стороне доказательства отказались.