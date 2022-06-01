Западным СМИ плевать на расстрел Донецка – в топе ребрендинг «Азова»

Новости Украины

Западные СМИ не обращают внимания на варварские обстрелы Донецка, потому что им главное обелить «Азов», который провёл ребрендинг своей символики после позорного пленения в Мариуполе.

Об этом заявили эксперты в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотел посмотреть, что же напишут западные СМИ о варварских обстрелах центра Донецка. Ни слова, ни об этих школах, я считаю, это был не хаотичный обстрел – три школы в центре Донецка , я думаю это не случайное попадание. Может это такая тактика террора. Ни растерзанной учительницы не показали, ничего. Ни слова об этом в западных СМИ нет. И теперь мы видим не менее варварские обстрелы части Донецка, прилёты в Червоногвардейский район Макеевки, где погибла пятилетняя девочка Мира Родионова, погибла сразу без шансов на выживание, рядом соседка её погибла. Думаете, завтра западные СМИ об этом напишут? На первые обложки вынесут, на первые страницы своих изданий? Неинтересно это им», – констатировал политолог. «Зато о чём пишут – ребрендинг «Азова», газета Times, это для них важно. Так они стараются отбеливать этот «Азов». Сейчас смотрю – всё, ура: «Азов» очистился от нацистов», он убирает волчий крюк, признавая, что это нацистская символика. Причём не задаются вопросом – что же вы оружие им поставляли? Людям с нацистской символикой, даже если не верите, что они нацисты», – добавил Корнилов.

Продолжая тему «Азова», украинский политолог Василий Вакаров обратил внимания, что само киевское командование фактически вскрыло ложь президента Зеленского, который, выпрашивая оружие, вещал со всех площадок о бедственном положении националистов в Мариуполе.

«Господин Кирилл Буданов, главный у нас по разведке, публично сказал, что на самом деле операция по поставке продовольствия, поставке боеприпасов, медицинских препаратов, лекарств в Мариуполь была успешной. В Мариуполь было совершено несколько вылетов туда-назад. В этой операции на протяжении длительного периода времени принимало участие 16 вертолётов, и всего лишь два были сбиты – 6-й и 7-й вылет по одному вертолёту. Это слова руководителя ГУР Украины. Это он говорит сейчас. Почему он это сейчас заявил? Он обвиняет Зеленского во лжи. Он сказал – ничего подобного, господин Зеленский, вы на днях говорили, что были сбито очень многие вертолёты, лётчики убиты, нет, это не так», – сказал Вакаров.