Западу не хватает сербских коллаборантов для обкатки технологии уничтожения канонической церкви

12.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Запад руками сербских майданщиков из разношерстной оппозиции, объединившейся в «Союз за Сербию», испытывает новую технологию в рамках теории «цветной революции».

Ее суть заключается в давлении на каноническую церковь, сторонницу стабильности и единства, и дискредитации ее предстоятелей.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили российские эксперты.

Так, по словам политолога Армена Гаспаряна, в эту канву ложится тот факт, что сербская оппозиция вступила в открытую конфронтацию с главой Сербской Православной Церкви Патриархом Иринеем, который отказался поддержать манифестантов. Патриарха обвиняют в якобы вмешательстве в политические вопросы, что «не пристало человеку его положения».

Гаспарян отмечает, что подобное давление на церковь наблюдалось и в других странах, где в последние годы бушевали «цветные революции».

«Что касается давления на церковь, то это характерно и для Украины, мы видели, как прозападные политики в Грузии пытались оказывать влияние на патриарха Грузинской православной Церкви, мы слышали неоднократно от армянских радикальных оппозиционеров о том, что нужно поменять главу Армянской Апостольской Церкви и так далее. Это просто новый тренд, которого не было еще, условно, пять лет назад, но который активнейшим образом эксплуатируется, причем абсолютно по всем точкам, которые попадают под интерес американцев. Сербия просто является с этой стороны логичным продолжением общей темы», – заявил Гаспарян.

Вместе с тем, устроив травлю Патриарха, сербские майданщики только ухудшили свое положение, перейдя в маргинес, заявил политолог Олег Бондаренко.

«Что касается церковного момента, Патриарх Сербской православной Церкви Ириней призвал к миру и призвал прекратить протесты, однако, вместо того, чтобы пойти на диалог и найти точки для компромисса, оппозиция его обвинила в том, что он куплен властью и так далее. Крайне некорректно себя повела. А с учетом того, что в Сербии традиционно высок авторитет православной церкви, это, конечно, говорит о том, что оппозиция тем самым довольно маргинальна», – заключил эксперт.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, то победившее в Черногории прозападное правительство всеми способами старается расшатать единство Сербской Православной Церкви, которая окормляет православных в этой бывшей республике Югославии.