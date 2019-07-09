Западу нет никакого дела до хуторянской Грузии

09.07.2019

На Западе сегодня уже мало кому интересна Грузия с ее местечковой и неадекватной политикой.

Такое мнение в комментарии киевской интернет-газете «Страна» высказал политолог-международник, главный редактор издания «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

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Он убежден, что инцидент на «Рустави-2», где журналист Габуния обложил матом президента РФ и его покойных родителей, является вопросом сугубо внутренней ситуации в Грузии.

«Грузинская тема для России сейчас маргинальна: что бы там ни происходило, особого влияния на Россию иметь не будет. Москва со своей стороны может, по сути, почти ничего не предпринимая, поставить Грузию в очень тяжелое положение», – полагает эксперт.

При этом он добавил, в тяжелое положение Москва может поставить Грузию «практически без ущерба себе».

«При этом тема ухода Грузии «на Запад» сейчас неактуальна: во-первых, все выучили уроки 2008 и 2014 года, во-вторых, никому на Западе просто нет дела до Грузии. А то, что политика там предельно местечкова и недальновидна, местами просто анекдотична, причём в нарастающей степени – не новость. Но сейчас это мало кого касается помимо самих грузин», – сказал Лукьянов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предупредил, что теперь Габунии угрожает опасность.