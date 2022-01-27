Рада дала добро боевикам теробороны на применение оружия

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Новости Украины

Украинский парламент принял во втором чтении закон о подготовке и ведении национального сопротивления.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документе уточняются полномочия органов военного управления ВСУ, в том числе Сил специальных операций, которым отводится руководящая роль в движении так называемого национального сопротивления.

На командование ССО возлагается ряд новых полномочий, среди которых создание и использование информационных, информационно-телекоммуникационных систем для организации и обеспечения выполнения задач.

Законопроект также устанавливает, что там, где введено военное положение, военное командование вместе с военными администрациями (если таковые будут созданы) смогут запрещать мирные собрания, митинги и другие массовые мероприятия, без оглядки на правительственные постановления.

Кроме того, бойцы подразделений территориальной обороны получат право носить и применять не только своё охотничье оружие, как это было раньше, но и табельное.

В ходе голосования документ поддержали 278 депутатов Рады из 224 необходимых.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что создание войск территориальной обороны приведёт к тому, что на Украине будет расти преступность , а государства развалится на удельные княжества.

Кроме того, пока Верховная рада проводит инициативы о вооружении фактически гражданских лиц, украинский нацгвардеец в Днепропетровске расстрелял из АК пятерых сослуживцев.