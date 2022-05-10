Запорожскую область возглавил пророссийский политик из Мелитополя

Новости Украины

Руководителям Запорожской военной администрации стал бывший депутат Верховной рады, а сейчас – депутат областного совета Евгений Балицкий.

Балицкий известен своей критикой украинского режима, поддержкой республик Донбасса и Крыма, а также неоднократно заявлял о праве этих бывших украинских регионов на самоопределение.

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Балицкий является выходцем из команды «Партии регионов». Его бывший однопартиец Олег Царев в комментарии «ПолитНавигатору» отметил, что назначение политика на должность главы ВГА было закономерным и ожидаемым.

«Решение о назначении Жени Балицкого давно ожидаемое. Недавно был в Запорожской области. Встречался с Евгением ещё не в официальном статусе. Обсуждали ситуацию в области. То, что Евгений должен был быть назначен на руководство ВГА не было секретом. Знаю Евгения давно и уверен, что он справится. На самом деле Евгений давно включён в работу по налаживанию мирной жизни в Запорожской области, но проводил ее не публично. Теперь будет проводить публично», – сказал Царев.

В пользу Балицкого играет тот фактор, что сам он является бывшим военным и местным жителем, потому хорошо разбирается в нынешних проблемах региона, подчеркнул еще один бывший однопартиец, экс-депутат Верховной рады Вадим Колесниченко.

«Перед ним сейчас две задачи – организация системы управления и народно-хозяйственного комплекса, а для этого нужен контакт с местным населением. Поэтому задача непростая. В ближайшие две-три недели мы увидим, справится ли он с ней или нет. Он – депутат областного совета и руководил оппозиционной фракцией. Он сам – выходец из Мелитополя, известный в регионе человек с пророссийскими взглядами, адекватный. Балицкий сам – профессиональный летчик, и его хорошо знают. Когда мы были в парламенте, он в противовес политике Януковича и олигархических кланов вел достаточно адекватную позицию, много помогал мне. Я думаю, что для региона это большое подспорье, потому что он знает людей и владеет ситуацией. Более удачное предложение, я думаю, там будет сложно найти», – заявил Колесниченко.

Он также опроверг информацию о том, что Балицкий якобы пользовался поддержкой олигарха Рината Ахметова, сохранив ее и сегодня.

«Никакого подтверждения его связи с Ринатом Ахметовым нет. В противном случае, он в этом созыве был бы в парламенте, а его оттуда вышибли, тупо украли победу, потому что он шел в противовес договоренностям. Ахметовским нужно было, чтобы пришел другой кандидат, вот потому он и не избрался в украинский парламент в этот раз, а избрался в запорожский областной совет», – добавил Колесниченко.

При этом, ранее «ПолитНавигатор» писал, что Евгений Балицкий называл Крым частью Украины и признавал, что это не мешало его семье владеть недвижимостью и бизнесом на полуострове.