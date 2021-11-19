Запрещенному на Украине RTVI разрешили вещание

Максим Никифоров. Просмотров: 19.11.202118:11 (Мск), Москва,

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Новости Украины





В Киеве принято судебное решение о незаконности запрета на вещание телеканала RTVI.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщила пресс-служба телеканала.

Так, в марте 2020 года Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание RTVI по предлогом того, что в эфире канала появлялись люди, якобы создающие угрозу для безопасности Украины и ее территориальной целостности.

Телеканал подал иск. В итоге Шестой апелляционный административный суд в Киеве отменил решение Нацсовета от 06.03.2020 о признании программ телеканала RTVI не соответствующими требованиям Европейской Конвенции о Трансграничном Телевидении (ЕКТТ) и законодательству Украины.

«Это знаковое решение не только для нашего телеканала, но и для других иностранных каналов, которые вещают по Европейской лицензии на территории Украины. Суд признал, что Национальный совет был не вправе принимать решение об ограничении ретрансляции RTVI и превысил свои полномочия, признав содержание программ телеканала не соответствующим требованиям Конвенции. В момент прекращения нашего вещания мы заявляли, что не согласны с таким решением, считаем его необоснованным и лишающим украинскую аудиторию права на свободный выбор. Мы рады, что сегодня наше мнение разделил апелляционный суд», — прокомментировала решение инстанции гендиректор RTVI Ольга Пивень,

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», назначенный генеральным продюссером телеканала RTVi исполнитель и шоумен Сергей Шнуров заявил, что в своих эфирах может использовать нецензурную лексику, потому что не подчиняется российским законам.

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