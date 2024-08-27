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Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук составил список важнейших решений парламента за прошедший год украинской «незалежности».

Перечень Стефанчук озвучил на панельной дискуссия в рамках форума «Украина 2024. Незалежность», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На первое место по важности он поставил принятый недавно запрет УПЦ, который спикер назвал «законом о запрете Русской Православной Церкви, который имеет немного другое название, но суть в том, что отныне РПЦ не будет иметь влияние на украинскую духовную и религиозную сферу».

Следующей по важности Стефанчук назвал ратификацию Римского статута, который фактически означает 7-летнюю индульгенцию для Киева на любые военные преступления ВСУ.

«Статут будет действовать через 7 лет с момента ратификации. Почему это важно? Это дополнительная защита, прежде всего, для украинских военнослужащих, которые могут и должны совершать всё для того, чтобы выполнить основной свой долг – это защита Отечества, который возлагается, подчеркну, на каждого гражданина Украины», – сказал киевский боров.

Закону о мобилизации досталось третье место.

Замыкает список «важнейших результатов» президентский закон о применении английского языка на Украине, который «расширяет и снимает ярмо с пост-российского прошлого Украины».

«Это очень важная вещь, которая отрывает наше молодое поколение и каждого из нас от того российского наследия – и переводит нас в культурное измерение мирового пространства», – подчеркнул Стефанчук.

Говоря о межпарламентской деятельности, он отметил как великие достижения подготовку к сборищу «Крымская платформа», на этот раз в Риге, а также то, что «более чем вдвое» увеличилось количество парламентов, признавших «голодомор» геноцидом украинского народа.