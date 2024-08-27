Запрет УПЦ и зелёный свет преступлениям ВСУ возглавили рейтинг «перемог» Верховной рады

Вадим Москаленко.  
27.08.2024 17:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 52
 
геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Религия, Россия, Русофобия, Украина


Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук составил список важнейших решений парламента за прошедший год украинской «незалежности».

Перечень Стефанчук озвучил на панельной дискуссия в рамках форума «Украина 2024. Незалежность», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук составил список важнейших решений парламента за прошедший год украинской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


На первое место по важности он поставил принятый недавно запрет УПЦ, который спикер назвал «законом о запрете Русской Православной Церкви, который имеет немного другое название, но суть в том, что отныне РПЦ не будет иметь влияние на украинскую духовную и религиозную сферу».

Следующей по важности Стефанчук назвал ратификацию Римского статута, который фактически означает 7-летнюю индульгенцию для Киева на любые военные преступления ВСУ.

«Статут будет действовать через 7 лет с момента ратификации. Почему это важно? Это дополнительная защита, прежде всего, для украинских военнослужащих, которые могут и должны совершать всё для того, чтобы выполнить основной свой долг – это защита Отечества, который возлагается, подчеркну, на каждого гражданина Украины», – сказал киевский боров.

Закону о мобилизации досталось третье место.

Замыкает список «важнейших результатов» президентский закон о применении английского языка на Украине, который «расширяет и снимает ярмо с пост-российского прошлого Украины».

«Это очень важная вещь, которая отрывает наше молодое поколение и каждого из нас от того российского наследия – и переводит нас в культурное измерение мирового пространства», – подчеркнул Стефанчук.

Говоря о межпарламентской деятельности, он отметил как великие достижения подготовку к сборищу «Крымская платформа», на этот раз в Риге, а также то, что «более чем вдвое» увеличилось количество парламентов, признавших «голодомор» геноцидом украинского народа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть