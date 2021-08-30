«Запугали»: украинский призёр Паралимпиады отказался фотографироваться с соперниками из России

30.08.2021 22:48 (Мск), Токио, Константин Серпилин

Новости Украины

На Паралимпийских играх в Токио в беге на сто метров золотую медаль выиграл российский спортсмен Дмитрий Сафронов, а серебряную – украинец Игорь Цветов.

Об этом сообщили в информационном агентстве «Спорт-экспресс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бронзовая медаль досталась соотечественнику Дмитрия Сафронова, россиянину Артёму Калашяну.

Во время церемонии награждения российские спортсмены предложили Цветову сделать совместное фото на первой ступени пьедестала, но украинец отказался. В итоге Цветов остался стоять в стороне, а Сафронов и Калашян сфотографировались вдвоем.

Произошедшее прокомментировал депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев.

«Истерия, которая захлестнула спорт, зашла далеко. Украинских атлетов просто запугали. Я даже не знаю, как это комментировать. Если они не хотят участвовать в соревнованиях – пусть не участвуют. Оставьте спортсменов в покое», – призвал он.

Депутат подчеркнул, что многие украинские спортсмены боятся вернуться в свою страну, потому что там они подвергаются травле.

«Есть традиция: фотографироваться со своими соперниками. С кем ты боролся, выступал. Эти ребята ничего плохого друг другу не сделали. Если у тебя неприязнь к России, не выходи на старт. Это просто страх быть заклеванным у себя в стране. Безобразие! Международный паралимпийский комитет должен отреагировать на эту неприкрытую провокацию», – возмутился парламентарий.

Напомним, ранее бронзовая призёрка Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих сфотографировалась со своей российской соперницей, получившей золото. Однако в тот же день девушка подверглась травле со стороны националистов и в результате была вынуждена принести публичные извинения.