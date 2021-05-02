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02.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
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Защитники Донбасса предотвратили украинский теракт

Новости УкраиныЗащитники Донбасса предотвратили теракт, который украинские военнослужащие планировали провести во время всеобщего празднования Пасхи....

Защитники Донбасса предотвратили теракт, который украинские военнослужащие планировали провести во время всеобщего празднования Пасхи.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 7.35 утра на западной окраине населённого пункта Ясиноватая расчетами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ «Террикон – М2Н» беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона72-й омбр.

При падении, БпЛА произвел сброс самодельного взрывного устройства, предположительно выстрела ВОГ-17, который разорвался при ударе о землю. Благодаря слаженным действиям защитников Республики, жертв среди населения и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что взрывное устройство могло предназначается для атаки на православный храм во время празднования Пасхи.

«Мы не исключаем, что смертоносное устройство направлялось оператором к ясиноватскому храму святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, где после церковной службы ко дню светлой Пасхи, идет освящение пасхальной снеди местными жителями.

Аналогичное преступление ВСУ нам удалось предотвратить год назад 19 апреля 2020 года, когда оккупанты из 54-й бригады также пытались совершить теракт против прихожан храма в Ясиноватой», – подчеркнули в НМ ДНР.

Напомним, ранее в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ на западной окраине Донецка погиб ребёнок, ещё один человек пострадал.


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