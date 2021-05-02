Защитники Донбасса предотвратили украинский теракт

02.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Защитники Донбасса предотвратили теракт, который украинские военнослужащие планировали провести во время всеобщего празднования Пасхи.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 7.35 утра на западной окраине населённого пункта Ясиноватая расчетами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ «Террикон – М2Н» беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона72-й омбр.

При падении, БпЛА произвел сброс самодельного взрывного устройства, предположительно выстрела ВОГ-17, который разорвался при ударе о землю. Благодаря слаженным действиям защитников Республики, жертв среди населения и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что взрывное устройство могло предназначается для атаки на православный храм во время празднования Пасхи.

«Мы не исключаем, что смертоносное устройство направлялось оператором к ясиноватскому храму святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, где после церковной службы ко дню светлой Пасхи, идет освящение пасхальной снеди местными жителями.

Аналогичное преступление ВСУ нам удалось предотвратить год назад 19 апреля 2020 года, когда оккупанты из 54-й бригады также пытались совершить теракт против прихожан храма в Ясиноватой», – подчеркнули в НМ ДНР.

Напомним, ранее в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ на западной окраине Донецка погиб ребёнок, ещё один человек пострадал.