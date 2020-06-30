Засуха, которой пугали Крым, ударила по южным областям Украины

30.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские фермеры рискуют остаться без урожая из-за засухи на юге страны – в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщает телеканал «Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в Херсонской области растет количество песчаных почв. У местного фермера Андрея Щедринова пески поглотили не менее 15% посевных площадей.

«Под нами полностью слой песка, его здесь раньше не было, здесь раньше грунт был гораздо ниже. Это все принесло ветром. Я думаю, процентов двадцать урожая здесь осталось. Это касается и ячменя, и пшеницы тоже», – говорит фермер.

В Одесской области владельцы рисовых чеков на полную включили помпы, чтобы выкачать воду из обмелевшего весной Дуная.

«В этом году критически низкий уровень Дуная и с этим есть тоже определенные сложности. Будем надеяться, что летом будут осадки и уровень хотя бы не упадет ниже, чем он есть сейчас», – отмечает одесский фермер Валентин Хаджи.

«Условия будут ухудшаться за счет высоких температур и чрезмерного прогревания грунта», – дает свой неутешительный прогноз начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

Авторы сюжета подчеркивают, что засуха заставляет аграриев закладывать риски и стоимость полива в будущую цену готовых продуктов, так что уже в конце лета и осенью украинские овощи могут подорожать.

Напомним, ранее украинские СМИ пугали засухой в Крыму, заявляя, что воды на полуострове хватит лишь до середины лета. При этом, прошедшие в последние несколько недель дожди пополнили запасы крымских водохранилищ.

А самый проблемный регион – Симферополь и окрестности стали дополнительно питать артезианской водой из вновь построенных водоводов.