«Заткнули рот и ударили под дых». Мосийчук шокирован договоренностями по СП-2

22.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Западные партнеры повели себя с Украиной, как с домашней собакой, договорившись завершить строительство обходного газопровода «Северный поток-2» за ее спиной.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил боевик АТО, националист и экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мосийчука, Украине буквально заткнули рот, требуя перестать критиковать действия Запада.

«Вчерашние новости о том, что Госдеп Соединенных Штатов запрещает украинской власти критиковать, выступать против «Северного потока-2» в части того соглашения, которое достигли0 и которое сейчас должны обнародовать канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден, это указать место, как собачке: «Сидеть». Вот так приблизительно нашей власти сейчас указывают по «Северному потоку-2», – считает Мосийчук.

«Почему и как так вышло? Вырвавшись из-под влияния Москвы, из-под внешнего управления из Москвы, мы, а вернее те, кто находился во главе украинского государства, постепенно передали управление нашей страной во внешнее управление западным партнерам, организациям, Международному валютному фонду и так далее», – заявил Мосийчук.

Он отмечает, что сейчас говорить об остановке «Северного потока-2» не приходится – газопровод будет достроен и запущен, а Украине нужно требовать от Евросоюза и США дополнительные преференции для себя:

«Что должна делать сейчас украинская власть, если она хочет отстоять украинский национальный интерес. Прежде всего, когда нам предлагают признать соглашение, мы должны сказать, что перед тем, как признавать это соглашение Байдена и Меркель, мы хотим, чтобы США и другие страны-гаранты выполнили «Будапештский меморандум». Не молчать, а прямо говорить, прямо ложить на стол, что страны-гаранты его не выполняют. Это раз».

«Второе – нам будут предлагать денежную компенсацию или что в будущем через территорию Украины будет прокачиваться то количество газа, за прокачку которого мы будем получать достаточные средства, которые будут стимулировать нашу экономику. Все это обещания – необходимо требовать пересмотра ассоциации с Евросоюзом в части экономического соглашения. В части увеличения квот на продажу украинских товаров в Европейский союз. Мне могут сказать, что нет товаров – так их же потому и нет, что производства останавливаются, потому что некуда реализовывать продукцию – у нас нет рынков, мы теряем рынки, а нас в это время под дых», – возмущается Мосийчук.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и США достигли компромисса по «СП-2». Озвученная Госдепом суть компромисса сводится к следующему – американцы прекращают противодействие достройке трубопровода, а Берлин будет обязан добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года.

ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов – Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку, в частности, на развитие «зелёной энергетики».