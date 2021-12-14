Заявление Зеленского о 65 миллионах украинцев напугало киевского аналитика

14.12.2021  18:03 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на будущих выборах попытается «нарисовать» себе несколько миллионов новых избирателей на заграничных участках.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил политический консультант Владимир Грановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский на будущих выборах попытается «нарисовать» себе несколько миллионов новых избирателей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Попытка введения Зеленским онлайн-голосования, заявление в парламенте о том, что украинцев 65 миллионов, что это за намёк? Сколько в таком случае будут иметь право людей голосовать, половина будет голосовать на заграничных участках? Мы же знаем, что все фальсификации происходят на загранучастках, потому что там нет контроля, этого искушения не избежал ни один президент», – сказал эксперт.

«Меня пугает увеличение количества избирателей в два раза. А украинцы, проживающие в России, смогут голосовать? Нет, это же страна-агрессор. Но ведь они тоже граждане Украины, и живя там, они не служат России, они там вынуждены находится по личным обстоятельствам. Ты лишаешься права голоса, если приживаешь в России? Тогда должен появиться новый закон», – заключил Грановский.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что большинство украинцев не доверяют киевской власти и той информации, которую руководство сообщает о ситуации в стране.

Кроме того, в Киеве отметили, что впервые за время своего существования правящая партия Верховной рады Украины «Слуга народа», именуемая «монобольшинством», уступила первое место в электоральном рейтинге.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть