Заявление Зеленского о 65 миллионах украинцев напугало киевского аналитика

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на будущих выборах попытается «нарисовать» себе несколько миллионов новых избирателей на заграничных участках.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил политический консультант Владимир Грановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попытка введения Зеленским онлайн-голосования, заявление в парламенте о том, что украинцев 65 миллионов, что это за намёк? Сколько в таком случае будут иметь право людей голосовать, половина будет голосовать на заграничных участках? Мы же знаем, что все фальсификации происходят на загранучастках, потому что там нет контроля, этого искушения не избежал ни один президент», – сказал эксперт.

«Меня пугает увеличение количества избирателей в два раза. А украинцы, проживающие в России, смогут голосовать? Нет, это же страна-агрессор. Но ведь они тоже граждане Украины, и живя там, они не служат России, они там вынуждены находится по личным обстоятельствам. Ты лишаешься права голоса, если приживаешь в России? Тогда должен появиться новый закон», – заключил Грановский.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что большинство украинцев не доверяют киевской власти и той информации, которую руководство сообщает о ситуации в стране.

Кроме того, в Киеве отметили, что впервые за время своего существования правящая партия Верховной рады Украины «Слуга народа», именуемая «монобольшинством», уступила первое место в электоральном рейтинге.