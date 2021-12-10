Социолог рассказал о полном кризисе доверия к украинской власти

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Новости Украины

Большинство украинцев не доверяют киевской власти и той информации, которую руководство сообщает о ситуации в стране.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил директор компании «Украинская социологическая группа» Александр Левцун, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«В общественном сознании доминирует мысль о том, что Украина идёт в неправильном направлении. 73 процента людей считают, что ситуация в стране развивается в однозначно неправильном направлении или, скорее, в неправильном. Отношение украинских граждан к руководителям государства даёт почву говорить про кризис доверия к власти. Большинство опрошенных, а именно 64,9 процента, совсем не доверяют или, скорее, не доверяют президенту Владимиру Зеленскому» – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что большинство граждан Украины высказывает недоверие к власти и информации, которую она предоставляет.

«Более неудовлетворительным является недоверие к спикеру Верховной рады и главе правительства. Главе Верховной рады Руслану Стефанчуку доверяют только 8 процентов опрошенных, а не доверяют 57 процентов. Показатель доверия к премьер-министру Денису Шмыгалю 13 процентов, а не доверяют 71,5 процента, Кроме негативного показателя доверия к власти, есть ещё недоверие к тому, что говорит власть, к заявлениям и информации, которую обнародуют руководители государства. Как показал опрос, 62,9 процента опрошенных считают, что нельзя доверять информации про ситуацию в стране, которую сообщают представители центральной власти», – заключил Левцун.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что рейтинг украинской президентской партии «Слуга народа» продолжает падать и вскоре сравняется с конкурентами из оппозиции.