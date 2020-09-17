17.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, НАТО, Россия
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Здравствуй, НАТО: Россия проверяет ПВО в Крыму


Зенитно-ракетные подразделения Черноморского флота отработали поражение вражеских воздушных целей и проверили системы ПВО в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зенитчики провели порядка ста тренировок за две недели учений.

«В ходе тренировки, которая прошла на межвидовом полигоне Опук, командиры всех степеней отработали навыки по управлению подчинённым личным составом в ходе отражения воздушных ударов условного противника расчётами ЗРК «Оса» и ПЗРК «Игла».

За первые две недели полевого выхода зенитчики провели около 100 тренировок по обнаружению и поражению самолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракет условного противника, с выполнением электронных ракетных пусков», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что целая эскадрилья военных бортов НАТО кружила у границ Крыма, проводя разведку и отрабатывая возможные удары по полуострову. Воздушное пространство американцам было предоставлено Украиной.


«ПолитНавигатор» также писал, что бомбардировщики США в небе Украины предвещают кровавые провокации.

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