Украинские правоохранители, выполняя заказ на осуществление репрессий против Православной Церкви, высасывают из пальца обвинения против священнослужителей.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на канале LibertyUA заявил депутат ВР Сергей Мазурашу, избранный по одномандатному округу от партии «Слуга народа».

У него поинтересовались, когда он начнет говорить с трибуны парламента о православных священниках, которые брошены на Украине за решетку.

Депутат отметил, что знает лишь одного священника, который находится в СИЗО, – настоятеля Святогорской лавры (ДНР) Арсения, продолжающего, как заметила ведущая, молиться за здоровье Зеленского.

«Однажды в жизни был в тех краях. Насколько я тогда слышал об этом человеке, он там чуть ли не святой человек. И, насколько я помню, ему инкриминируют, что он якобы сдавал позиции, хотя на самом деле он просто сообщал каким-то верующим, мол, имейте в виду, что в таком-то селе есть блокпосты. Не было никаких признаков, что он сдавал какие-то позиции просто. Тогда, в принципе, во всех населенных пунктах плюс-минус были там к тому времени блокпосты», – сказал депутат.

Он признал, что у настоятеля Лавры, томящегося в тюрьме с позапрошлого года, серьезные проблемы со здоровьем.