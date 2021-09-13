Белковский: «Разумков совершил страшную вещь»

13.09.2021 10:34 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступил против своего начальства, и, вопреки президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде, отправил текст закона «о деолигархизации» на рассмотрение Венецианской комиссии.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть VS Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разумков совершил совершенно страшную вещь – он отправил закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» в Венецианскую комиссию, несмотря на то, что Офис президента и руководство партии «Слуга народа» требовали этого не делать.

В «Слуге народа», хотели, чтобы закон поехал в Венецианскую комиссию уже после принятия, что обессмыслило на практическом уровне любые её замечания к тексту», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что из-за подачи законопроекта о деолигархизации в Венецианскую комиссию Верховная рада Украины не сможет его принять в настоящей редакции.

«Сейчас закон придёт с замечаниями к тексту, которые не позволят принять его во втором чтении, и это будет иметь два последствия: пролонгацию полемики о законе, что хорошо на мой взгляд. Потому что закон не то, что страшный, он не несёт конкретным олигархам никакого большого ущерба.

Это просто популистский закон, который очень популярен, но ставит под сомнение некоторые правовые основы государства, что всегда нехорошо. Но, это приведёт к очередной эскалации между президентом и спикером и формированию какой-то новой политической конфигурации», – резюмировал Белковский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что многие украинские политики и чиновники озлобленны токсичностью действующего президента Владимира Зеленского и готовы поддержать спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, если он решит выступить против нынешнего главы государства.