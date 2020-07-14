Зе-команда переплюнула Порошенко по части цензуры и закручивания гаек

14.07.2020, Киев, Вадим Гладков

Рассматриваемый Верховной радой законопроект «О медиа» не только не возвращает на Украину свободу слова, но и ужесточает тотальную цензуру во всех СМИ, включая интернет.

Об этом в эфире телеканала «КТР» заявил украинский журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня очень важно, что при сегодняшней власти ситуация со свободой слова ещё хуже, потому что именно при Зеленском рассматривают закон о медиа, до которого даже Порошенко не додумался, по которому даже блогеров и интернет-агентства будут отдавать под контроль Национального совета по телерадиовещанию.

Мы знаем, что Национальный совет по телерадиовещанию – это структура исполнительной власти, которая была всегда, потому что радиочастотный ресурс – это понятие конкретное, это народная собственность, и исходя из конституции его должен кто-то контролировать.

Но при чём тут интернет-пользователи, при чём тут интернет-агентства, при чём тут «YouTube», в котором, к примеру, телеканал «КРТ» транслирует параллельно телевизионным эфирам – это уже называется откровенная и циничная цензура», – подчеркнул Коцаба.

Напомним, ранее политический аналитик Валентин Гайдай заявил, что законопроект о медиа призван ограничить все СМИ и выгоден власти, поскольку у «Слуги народа» нет собственного медиа-холдинга, а все другие, по сути, являются оппозиционными.