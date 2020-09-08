Зе-команда планирует подправить коронавирусом свой рейтинг

08.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Во многих регионах Украины, в том числе и в Киевской области, продолжает прогрессировать эпидемия коронавирусной инфекции, которая обеспечит на грядущих местных выборах чрезвычайно низкую явку и фактически сорвёт их проведение.

Об этом в эфире YouTube-канала «Свободный» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киевской области вспышка COVID-19. И не только в Киеве, но конкретно по Киевской области я узнавал, обзванивая Васильков, Обухов, областную больницу. Практически все инфекционные отделения и реанимации полностью забиты больными.

Например, из Василькова, когда пытались госпитализировать семью больных, людей уважаемого возраста – предлагали везти их в Кривой Рог. Уже закрыли две школы в Василькове, в районе закрывают школы, и так далее. По Киевской области будет введён карантин и красная зона, и произойдёт это в ближайшее время», – сказал экс-депутат.

По его мнению, таким образом Владимир Зеленский и его команда, формально ничего не нарушив и не отменяя выборы, смогут обеспечить чрезвычайно низкую явку.

«Я далёк от того, что будут переносить выборы. Но представьте себе, как много людей откажутся идти на выборы, потому что побоятся заразиться. Второе – на каждом участке полиция будет следить за соблюдением дистанции и карантинных норм. Соответственно, будет стоять огромная очередь. Скажите, сколько украинцев готовы выстоять огромную очередь несколько часов, для того, чтобы проголосовать?

Я вам скажу, что большая часть украинцев плюнут, развернутся, и пойдут домой, не проголосовав», – резюмировал Мосийчук.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что, несмотря на стремительно падающие рейтинги и утрату всяких перспектив, команда украинского президента Владимира Зеленского уже не сможет отменить избирательную кампанию.