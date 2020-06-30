Зе-команда призывает галичан готовится к тотальному потопу

30.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Обрушившиеся на Западную Украину наводнения причинили стране невиданный ущерб – повреждены сотни километров дорог, смыты мосты и уничтожены другие объекты инфраструктуры, многие населённые пункты оказались изолированными. И положение будет ухудшаться.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады сообщил депутат от «Слуги народа» Эдуард Прощук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше недели внимание страны приковано к западным областям. Из-за чрезмерного количества осадков затоплены сотни населённых пунктов и тысячи человеческих домов.

Стихия принесла большую беду громадам – уничтожены многие объекты инфраструктуры, подтоплены или повреждены сельхозугодия, фермерские хозяйства, туристические объекты, школы, больницы, детские сады. Сотни человек остались без жилья. К сожалению, есть жертвы», – сказал политик.

Депутат подчеркнул, что из-за колоссальных разрушений, причинённых наводнением только в одном Прикарпатье, этот регион практически полностью парализован. И это ещё не конец.

«Коллеги, хочу обратить ваше внимание на ситуацию, которая сложилась в Прикарпатье – за это время подтоплено почти 300 населённых пунктов, 130 из которых остаются подтопленными до сих пор.

Речь идёт о более чем 13 тысячах жилых домов, более 18 тысяч приусадебных участков, более шести тысячи подвалов, более шести тысяч подвалов, 17 фельдшерских пунктов. Уничтожено 93 моста, более 200 километров дорог, более 80 километров берегоукреплений. Ещё 250 мостов и 600 километров дорог повреждены. Ограничено транспортное сообщение к 16 населённым пунктам.

Подчёркиваю – эти цифры только по Прикарпатью Масштабы наводнения и причинённые убытки, за предварительными оценками, уже превышают 2008 год. А это ещё не конец, потому что, к сожалению, продолжаются сильные осадки», – добавил Прощук.

Напомним, ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что причиной катастрофы стала незаконная вырубка лесов, достигшая невиданных масштабов.