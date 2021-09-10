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10.09.2021 14:56 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, СНБО, Украина
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Зе-команда санкциями обрекает украинцев на голодную смерть – Корнилов

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и его команда совершенно не понимают, как работает государство, которым...

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда совершенно не понимают, как работает государство, которым они управляют, в результате чего многие люди оказываются на краю голодной гибели.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас творит команда Зеленского – эти клоуны, которые как были клоунами, так и остались. Они попрали все правила, просто потому что они не знают ничего, они не знают, как действует закон. Они не представляют, как действуют санкции, которые они вводят направо и налево», – сказал эксперт.

Кроме того, политолог рассказал, что киевская власть настолько безалаберно относиться к санкциям, что вносят в список людей, которые не имеют отношения к обвинениям.

«Есть история девушки, которая два раза попадала в санкционный список по ошибке. Кто-то есть в Крыму с такой же фамилией, именем и отчеством, который участвовал в референдуме в Крыму. Эта девушка живёт в Киеве, её несколько раз, поскольку у неё те же данные, заносили в санкционной список. У человека родился ребёнок, а её лишили всего – возможности получать пособие и зарплату, карточка заморожена, в банке говорят: «Вы в санкционном списке». В какой стране такое возможно? Людей обрекают на голодную смерть», – резюмировал Корнилов.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что создание на Украине реестра запрещенных сайтов, который в настоящее время готовит СБУ, станет очередным шагом по сворачиванию свобод в стране и построению тоталитарного государства.

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