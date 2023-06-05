Зе-офис не принял петицию об отставке нового гауляйтера Одессы – оппоненты указывают на гей-связи

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А я предупреждал, что борьба с новым гауляйтером Одесской области Олегом Кипером начнется еще до его формального вступления в должность. Так и вышло.

Когда главклоун Зеленский официально представлял Кипера в Одессе («на рынке корову старик продавал — никто за корову цены не давал»), рассказывая, как с его назначением «космические корабли забороздят просторы Вселенной», политические оппоненты президента в лице депутатов «Европейской солидарности» Порошенко уже подавали петицию с требованием отправить «только что чирикавшего» главу ОВА в отставку.

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Они уже успели прозвать его «недолюстрированным» за то, что тот работал в Генпрокуратуре времен Януковича. Однако офис президента отказался публиковать челобитную.

Подал петицию одесский адвокат, служащий ВСУ, человек из команды депутата с пониженной социальной ответственность Алексея Гончаренко Александр Гвоздиков. Но ему ответили, что «инициатива не будет обнародована, поскольку в конституционные полномочия главы государства не входят вопросы назначения и увольнения глав госадминистраций». Во как! То есть назначать можно, а увольнять нельзя.

«Но ведь это абсурд! — возмущается Гвоздиков. — Именно президент назначил Кипера на должность, именно Владимир Зеленский своими указами назначает и увольняет глав военных администраций».

Автор петиции взывает к справедливости — мол, она составлена законно, «без призывов к насилию, дискриминации, свержению конституционного строя», и недоумевает, почему получил отказ:

«Ежедневно на сайте Офиса президента появляются сотни петиций, многие из которых абсурдны и невыполнимы. Кажется, для некоторых украинцев создание потешных воззваний давно превратилось в своеобразное искусство или даже вид спорта. Например, об установке памятника порноактеру Билли Херрингтону на месте одесского памятника Екатерине II, о переименовании России в Московию, о запрете соцсети «Тик-Ток». Некоторые из них набирали по 25 тысяч голосов, и президенту приходилось на них реагировать. Например, Владимир Зеленский на полном серьезе изучил инициативу об установке в центре Одессы памятника погибшему американскому порноактеру и ответил, что это в компетенции городского совета. Однако, видимо, вопрос увольнения одиозного чиновника с должности является куда более щекотливым».

О, как — вспомнили! Словно и сами (одесская ячейка порошенковцев) не называют Россию Московией, и не высказывались через свои СМИ о том, что порноактер посреди города гораздо уместнее «кровавой» императрицы, его создательницы.

Впрочем, это уже другая опера — вернемся к «щекотливому вопросу». Что под ним имеется в виду? Нет, нормальному человеку, конечно, достаточно и бэкграунда Кипера — криминальное прошлое (на авто сбил насмерть ребенка), миллионное состояние, записанное на жену и т. п. — подробности тут. Однако оппоненты подразумевают другое.

Как заявил еще один борец с режимом, экс -«слуга народа», депутат Гео Лерос, речь и подавно идет об… интимных связях гауляйтера, а конкретно, карьере, сделанной «через постель» главы офиса президента Андрея Ермака.

Попутно, уже из одесской бушуйки, продолжает телеграфировать боевой товарищ Гончаренко адвокат Гвоздиков:

«Кипер является фигурантом санкционных списков, наложенных СНБО Украины на лиц, причастных к вооруженной агрессии против Украины. Фактически, Кипер является питомцем людей, которые пытались воплотить в Украине идеологию т.н. русского мира — коррупция, мафиозно-клановая власть, непрозрачность власти, ее безнаказанность. Таким образом, Кипер не может занимать властные должности в Украине, особенно во время вооруженной агрессии… Распространяйте! Они врут, значит, боятся. Слава Украине!».

Кстати, и чего это я вдруг вспомнил старое расследование Шария о том, что в команду Гончаренко попадают лишь геи?..

Хотя всем известно, что милые бранятся — только тешатся. Остается запастись попкорном и болеть за все команды.