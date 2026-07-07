Белорусские власти учли озвученный кокаинистом Зеленским ультиматум – требование выключить ретрансляторы для российских БПЛА.

Об этом в эфире РБК-Украина заявил главарь Зе-офиса (включен в перечень террористов в РФ, однако возглавляет переговорную группу с Москвой) Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по всему, услышал (Лукашенко ультиматум Зеленского, – авт.), но в принципе я более спокойно отношусь к вопросам Беларуси. И не нужно нам делать еще одного врага. Я не в том смысле, что мы сами что-то там эскалируем или преувеличиваем. Но, в принципе, иметь еще одного врага и еще одну зону боевых действий нам точно не выгодно. То, что они нас услышали – это очень верный шаг. И нужно воспринимать его именно так», – заявил Буданов.

При этом он тут же пригрозил Белоруссии крахом в случае войны, но подчеркнул, что не видит угрозы наступления со стороны соседней республики:

«Война с Украиной станет для них крахом. Потому что, с одной стороны, Россия, которая будет душить в братских объятиях и задушит в таких условиях до конца, и они это прекрасно знают. С другой стороны, Украина, которая просто, что-то может, скажем так… Я ее не вижу сейчас. Не надо искать, как создать еще одного врага».

Накануне Лукашенко заявил, что белорусская армия не будет принимать участия в СВО.