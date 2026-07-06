Не его война: Лукашенко пообещал не посылать вооружённые силы на «эту бойню»
Белорусская армия не будет принимать участия в СВО.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и представителей высшего офицерского состава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но международная партия войны этого не хочет», – сказал Лукашенко.
Он обвинил Запад в провокациях против Белоруссии.
«Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический и политический диктат, информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокациями на наших южных рубежах. Кое о чем мы ни говорим, помалкиваем», – сказал Лукашенко.
Ранее многие украинские спикеры заявляли, что «вопрос белорусских ретрансляторов» был решен без участия Минска.
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