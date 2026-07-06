Не его война: Лукашенко пообещал не посылать вооружённые силы на «эту бойню»

Елена Острякова.  
06.07.2026 22:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 318
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Белорусская армия не будет принимать участия в СВО.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и представителей высшего офицерского состава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусская армия не будет принимать участия в СВО. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но международная партия войны этого не хочет», – сказал Лукашенко.

Он обвинил Запад в провокациях против Белоруссии.

«Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический и политический диктат, информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокациями на наших южных рубежах. Кое о чем мы ни говорим, помалкиваем», – сказал Лукашенко.

Ранее многие украинские спикеры заявляли, что «вопрос белорусских ретрансляторов» был решен без участия Минска.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Не его война: Лукашенко пообещал не посылать вооружённые силы на «эту бойню»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить