Зе-пропаганда доводит украинцев до умышленных убийств близких людей

Агрессивная и разжигающая ненависть пропаганда команды Зеленского превратила Украину в большую психушку, переполненную буйными.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно отдать должное – политтехнологи и сценаристы «95 квартала» делают Зеленскому правильные подачи, которые промывают мозги украинцам, и делают из них зомби, которые уже не ощущают реальности, и просто взбесились.

Это уже проявляется даже в семейных отношениях. Когда жена убивает мужа за пророссийские взгляды – это уже всё, нация на грани дурдома. Нужно закрывать границу, потому что это большой дурдом «Украина». А у нормальных взять анализы, и выпустить», – сказал Доротич.