Зе-режим намерен раздувать коронавирусную панику, принуждая колоться сомнительной вакциной

Зе-режим намерен раздувать коронавирусную панику, принуждая колоться сомнительной вакцинойНовости Украины
Украинская власть намерена подключить пропаганду, что форсировать вакцинацию населения индийской антиковидной вакциной.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Андрей Золотарев.
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По его словам, украинские власти вряд ли снова введут тотальный карантин.
«Новые ограничения еще больше ухудшат и без того тяжелую экономическую ситуацию. Думаю, власти попробуют форсировать массовую вакцинацию. Подключат пропаганду. Мы уже видели, что под камеры вакцинировались и президент Зеленский, и министры правительства. Будут нагонять страх. Снова появятся сюжеты о том, кто где умер, как лечат в больницах. Наконец, кого-то, например, отдельные группы бюджетников, могут просто заставить», – сказал Золотарев в комментарии «Известиям».
Отметим, что индийской вакциной не хотят прививаться даже украинские врачи.
В свою очередь врач-инфекционист Виктор Петров считает, что Украину ждет крайне непростой год.
«Мы будем видеть, как мир потихоньку возвращается к привычной жизни. Но Украина отстает в вакцинации, отстает в средствах профилактики. Нам, скорее всего, предстоит пережить еще несколько волн. Коллективный иммунитет будет формироваться постепенно. Видимо, только в конце 2021 – начале 2022 года закончится активная фаза», – говорит Петров.
Примечательно, что в России, от вакцины которой отказалась Украина, уже к июлю прогнозируется формирование коллективного иммунитета.
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