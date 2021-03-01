«Гимно привезли!» – врачи Галичины шокированы качеством вакцины

01.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина провалила все сроки вакцинации от коронавирусной инфекции и теперь по всему миру подбирает то, что никто не хочет использовать, что уже даёт свои результаты в виде тяжёлых побочных эффектов и массовом отказе прививаться этими препаратами.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-президент Украины, депутат Петр Порошенко.

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«Я только что вернулся из Закарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии и защиты людей. Общеизвестна причина, почему это произошло – потому что сегодня большинство врачей утверждает, что мы имеем в Прикарпатье новый штамм, и эти новые штаммы распространились через незакрытый Буковель, потому что кто-то никак не нажрётся и не отдохнет. До сих пор сейчас Буковель работает, а его хозяева набивают карманы», – сказал Порошенко.

«Это правда, что отказываются вакцинироваться, я спросил, почему. Я прошу извинения за непарламентское выражение, которое прозвучало из уст врача, который находится в состоянии отчаяния: потому что «гимно» привезли. И на сегодняшний день никто не знает, потому что привезли это из-за коррупции или из-за профнепригодности. Действительно, на сегодняшний день обеспечение вакцинами – это соревнование, когда каждая из стран сама за себя», – добавил Порошенко.

В свою очередь глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко привела всего один, но очень показательный пример «эффективности» завезённой на Украину индийской вакцины.

«25 февраля в Одесской инфекционной больнице было вакцинировано 40 медиков, из них 22 медика моментально получили тяжелые последствия температура выше 38, достаточно тяжелое состояние. Я хочу спросить, мы что, все это тут будем покрывать? Мы будем дальше предлагать стране делать прививку вакциной, которая ввезена, которая, судя по результатам, по тому, что медики массово отказываются от этой вакцинации, это значит, что они что-то знают. И на себе они испытывают эту вакцину.

Мы – парламент, мы не можем просто быть обслуживающим персоналом администрации президента, и когда вообще это случилось? Поэтому нужно вызывать всех ответственных лиц и спрашивать, почему такие последствия использования этой вакцины. Мало того, что мы сорвали производство своей вакцины. Мало того, что мы не закупили своевременно качественную вакцину, так ко всему мы по всему миру подбираем то, что никто не хочет использовать», – возмутилась Тимошенко.