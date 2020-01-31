Зе-власть обрекла на нищету свыше 80 процентов украинских пенсионеров

31.01.2020, Киев, Игорь Петров

Подавляющее большинство украинских пенсионеров получают пенсию ниже 4 тыс грн, на которую прожить крайне сложно.

Об этом в интервью каналу Ukrlife.TV заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«81,4% украинских пенсионеров получают пенсию в диапазоне от 1501 до 4000 гривен. Это при том, что у нас средний платеж за ЖКХ превышает две с половиной тысячи гривен.

В Украине продолжает действовать веселейшая ситуация, когда прожиточный минимум остается бюджетным показателем и никакого отношения к проживанию не имеет вообще», – констатировал эксперт.

Накануне украинский политолог Вадим Карасев признал, что анонсированная Владимиром Зеленским «информационная война» против ЛДНР уже проиграна Украиной после оглашения указа главы Донецкой республики Дениса Пушилина о постепенном повышении уровня социальных гарантий до параметров соседних регионов России.

«Мы рассказываем, как у нас хорошо, но последняя новость: минимальная зарплата в ДНР превысила украинскую. Я не говорю о коммунальных услугах, они там гораздо ниже… что с экономикой делать?

Если мы не выйдем на стойкий экономический рост, причем, с инновационными технологическими факторами, мы ничего не решим, не решим вопрос Донбасса, потому что жить будет хуже, и никакое телевидение не поможет компенсировать это», – отметил Карасев.

Между тем, к 1 января 2022 года уровень пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих ДНР будет увеличен до уровня Ростовской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой Народной Республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации. С учетом уже начавшейся подготовительной работы процесс должен быть завершен к 1 января 2022 года», – сообщил руководитель ДНР.