Почему не стреляли? Зеленский безнаказанно приехал в русский Херсон

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно перешедший под контроль ВСУ Херсон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает информационное агентство Reuters.

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«Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон в понедельник, через несколько дней после вывода российских войск из города на юге Украины после нескольких месяцев оккупации», – сообщил агентству очевидец.

Глава Украины обратился к военным.

«Мы продвигаемся вперед… Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», – отметил Зеленский.

Он поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку.

Каких-либо других подробностей пока не приводится, но несколько дней назад поездку Зеленского в Херсон анонсировал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Я это пишу для того, чтобы приезд в Херсон Зеленского не был неожиданностью для тех, кто у нас принимает решение, бить по их центрам принятия решений или нет. Знаю, что в нашем большом государстве процесс принятия решений не быстрый. На месте никто ничего не решает, а до руководства зачастую не дозвониться. Определитесь, пожалуйста, заранее, что делать, если украинский центр принятия решения будет в прямой видимости у нашей артиллерии у нас, на нашей российской земле», – заявил тогда Царев.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский посетил захваченный ВСУ Изюм, где совершенно спокойно провел фотоссесию с украинскими командованием и высшими чиновниками Минобороны. Он озвучил порцию угроз в адрес Москвы, причем из города, находящегося в зоне досягаемости российских средств огневого поражения.

Примечательно, что даже украинский политолог удивился, почему Россия даже не попыталась ликвидировать главнокомандующего страны-противника.

Волонтер Алексей Живов, оказывающий поддержку ВС РФ, считает, что приезд Зеленского в Херсон – свидетельство подготовки к заморозке конфликта.

«Зеленский посетил оккупированный ВСУ русский город Херсон, и заявил, что готов к миру. Почему он не погиб от руки случайного сторонника русского мира, или шальной ракеты – вот хороший вопрос! Видимо торг об условиях заморозки конфликта в финальной стадии», – считает Живов.

Похожего мнения придерживается и белорусский политолог Александр Шпаковский.

«Саммит G-20. Уважаемые партнеры просили не допускать эскалации обстановки в эти дни. Тьфу…», – прокомментировал визит президента Украины в Херсон Шпаковский.

А бывший киевский журналист Александр Чаленко, покинувший Украину после путча 2014 года, объяснил, почему Зеленский не боится приезжать фактически на линию фронта.

«Рейтерс пишет, что Зеленский посетил Херсон. Не побоялся. Почему? Потому что ТОЧНО знает, что великороссы по нему стрелять не будут. Путин не посетит ни Донецк, ни Луганск, ни Бердянск. Почему? Потому что ТОЧНО знает, что украинцы по нему стрелять точно будут», – написал Чаленко.

