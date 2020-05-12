Зеленский будет кусать локти – Саакашвили снова наломает дров

12.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Назначение беглого президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины обернется кризисом в отношениях Киева и Тбилиси, а также негативно отразится на российско-украинском диалоге.

Об этом в интервью «Известиям», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила экс-спикер грузинского парламента лидер оппозиционной партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

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Она считает, что, как и Петр Порошенко, президент Владимир Зеленский будет жалеть, что дал пост Саакашвили. Также грузинский политик подчеркнула, что Украина, которую Грузия считает стратегическим партнером, ни во что не ставит решения грузинского правительства и правосудия, поскольку назначает на высокую должность беглого преступника.

Кроме того, экс-спикер грузинского парламента полагает, что отзыв Тбилиси посла из Киева для консультаций – провал грузинской внешней политики.

«Эта власть не смогла ни на йоту улучшить отношения с Россией, испортила отношения с Украиной и даже с Западом, который с недоверием смотрит на сегодняшнюю грузинскую реальность. Не удалось укрепить связи с другими соседями. И не надо делать напор на посла. Дело не в нем. А в том, что наше правительство во главе с Бидзиной Иванишвили в 2012 году, когда пришло к власти, вместо восстановления справедливости начало заигрывать с Саакашвили», – сказала Бурджанадзе.

По ее словам, Иванишвили пытался сохранить Саакашвили как пугало на все выборы, но не рассчитал пиар-способности саакашистов, получивших второе дыхание.

«Это преступная халатность ради уничтожения всей остальной оппозиции в стране. В итоге Иванишвили получил обновленное Единое национальное движение, достаточно сильное, вторую политическую силу в государстве. Все те люди, которые с восторгом смотрели на Иванишвили, задают теперь ему много вопросов», – говорит собеседница издания.

Она убеждена, что отношения Киева и Тбилиси теперь только похолодеют.

«Ничего хорошего назначение Саакашвили не принесет и российско-украинским отношениям. Ведь его главный козырь — антироссийская карта. И, конечно, он будет использовать свою украинскую должность для того, чтобы дополнительно набирать очки в глазах Запада, ругая Путина и Россию. В этом направлении он снова наломает дров», – отмечает экс-спикер.

«Конечно, в украинско-грузинских отношениях сейчас кризис. Тут двух мнений быть не может, когда налицо игнорирование позиции грузинской власти и даже официального письма председателя парламента. Но Саакашвили – это человек, который наломает дров везде, куда бы он ни попал. Благодаря антироссийской карте ему очень многие двери открываются автоматически. А господин Иванишвили волей или неволей, тут уж я не знаю, этому способствовал», – резюмировала Бурджанадзе.