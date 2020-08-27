27.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Зеленский дал отмашку на агрессивные действия в Донбассе


Президент Украины Владимир Зеленский дал указание новому главе Сил специальных операций вести агрессивные действия против «пророссийских боевиков», что совершенно противоречит букве переговоров с Россией в нормандском формате.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политолог, экс-сотрудник МИД Украины Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня вчера поразило, когда Зеленский назначал нового командующего Силами специальных операций, поставил ему задачу: «В условиях перемирия, возможны более сильные провокации пророссийских боевиков. Поэтому вы должны принять агрессивные меры для их предупреждения».

И я сижу и думаю, у нас президент мира или нет? Если ставится задача, я сразу посмотрел, за что у нас отвечает ССО, они отвечают за информационную войну и за разведывательные действия в тылу врага. Если у нас боевики пророссийские, значит разведывательные действия должны вестись на территории их вдохновителей – Российской Федерации», – отметил Мишин.

Он подчеркнул, что ситуация, когда Зеленский говорит в одном месте одну точку зрения, а во втором другую, выглядит по-дурацки.


«Зачем Зеленский это сказал и зачем вывесили это на сайте офиса президента? И после этого он удивляется, что 28 августа Россия отказалась проводить встречу советников в рамках нормандского формата.

Какой Зеленский к чёрту дипломат? У меня есть такое подозрение, что Зеленскому информацию несут разные источники и они между собой не коррелируются, что он говорит в одном месте, а что говорит в другом.

Зеленский считает, что он сможет переработать информацию сам, но в данном случае получилось очень по-дурацки. Я не знаю, как Зеленский будет дальше говорить, что он хочет мира», – заключил Андрей Мишин.

Напомним, ранее командование ВСУ на Херсонщине провело ​​проверку подразделений ПВО «с учётом опыта войны на Донбассе».

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