Зеленский демонстрирует нулевую эффективность на «укропатриотических соплях»
Команда президента Украины Владимира Зеленского неспособна продемонстрировать значимых результатов своей работы.
К такому выводу в своем телеграм-канале приходит близкий к Кремлю глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, давая оценку слитой в сеть записи разговора, в ходе которого глава украинского правительства Алексей Гончарук вместе со своими министрами обсуждают, как обмануть президента Владимира Зеленского.
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«Пока российские эксперты забыли об Украине (вероятно на время), премьер Гончарук вляпался в очередной «кассетный скандал». Интересно будет посмотреть, как долго «слуги народа» будут публично есть эту грязь», – отмечает политолог.
По его мнению, прошло достаточно времени, чтобы президент Украины продемонстрировал хотя бы какие-то успехи, ног пока результатов нет.
«Год с момента получения Зеленским полномочий президента стукнет совсем скоро. А там и годовщины работы Рады и Кабмина, сформированных «командой Зе». Результатов почти нет. Все держится на «укропатриотических соплях», – резюмировал Чеснаков.
Как сообщал «ПолитНавигатор», на слитой записи Гончарук нелоицеприятно отзывается о президенте, а также называет себя «профаном в экономике».
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