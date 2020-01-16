16.01.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Скандал, Украина
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Зеленский демонстрирует нулевую эффективность на «укропатриотических соплях»

Команда президента Украины Владимира Зеленского неспособна продемонстрировать значимых результатов своей работы.

К такому выводу в своем телеграм-канале приходит близкий к Кремлю глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, давая оценку слитой в сеть записи разговора, в  ходе которого глава украинского правительства Алексей Гончарук вместе со своими министрами  обсуждают, как обмануть президента Владимира Зеленского.

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«Пока российские эксперты забыли об Украине (вероятно на время), премьер Гончарук вляпался в очередной «кассетный скандал». Интересно будет посмотреть, как долго «слуги народа» будут публично есть эту грязь», – отмечает политолог.

По его мнению, прошло достаточно времени, чтобы президент Украины продемонстрировал хотя бы какие-то успехи, ног пока результатов нет.

«Год с момента получения Зеленским полномочий президента стукнет совсем скоро. А там и годовщины работы Рады и Кабмина, сформированных «командой Зе». Результатов почти нет. Все держится на «укропатриотических соплях», – резюмировал Чеснаков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на слитой записи Гончарук нелоицеприятно отзывается о президенте, а также называет себя «профаном в экономике».

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