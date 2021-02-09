Зеленский должен «сожрать» Медведчука – киевский пропагандист

10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Чтобы не допустить дальнейшего падения рейтинга и перевыборов президента, Владимир Зеленский должен «сожрать» своего главного конкурента – Виктора Медведчука.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife TV» заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Зеленский хочет политически выжить, то он должен добить Медведчука и закончить начатое, потому что ОПЗЖ залезло в электоральное пространство, в котором Зеленский очень много выиграл в 2019 году. Если он не будет этого делать, в конце концов, его сожрут, потому система действует таким образом, что президент выступает в роли собирателя олигархического консенсуса.

Единственным ключевым оружием президента является легитимность. Чем выше легитимность, тем выгоднее олигархам, потому что они, прикрываясь легитимностью президента, играют свои делишки. Когда легитимность начинает падать, все делишки начинают выходить наружу. Соответственно, нужно менять коней, и на переправе, которыми являются президентские выборы, их меняют», – сказал он.

Также политолог отметил, что Зеленский испугавшись сильного конкурента в лице Медведчука решил сожрать его.

«Зеленский в этой ситуации нажал на гашетку, руководствуясь инстинктом самосохранения: «Или я начинаю жрать Медведчука, или Медведчук спустя какое-то время сожрёт меня, договорившись с Коломойским». Было видно, как каналы Коломойского подхватывали посылы телеканалов Медведчука и играли в унисон», – заключил Романенко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинская власть должна под предлогом «угрозы государству» лишать украинского гражданства всех неугодных.