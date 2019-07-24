Зеленский готовит провокацию против Крыма и претендует на Кубань

24.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина при президенте Владимире Зеленском вернется к рассмотрению вопроса о включении в текст Конституции в угоду меджлисовцам пункта о виртуальной «национальной автономии» в Крыму. Об этом в эфире телеканала ATR заявил скандальный советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потураев, который по итогам выборов в Верховную Раду проходит в новый состав парламента, подчеркнул, что команда «Зе» уже проводит неформальные заседания в комитетах, и рассматривает будущие законопроекты.

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«У нас работает прообраз комитета Верховной Рады – мы хотим, чтобы такой комитет был в Верховной Раде – комитет по оккупированным территориям. С двумя подкомитетами по Крыму и по Донбассу. И секционно он уже работает. У нас было заседание, я туда ходил…

На уровне этого подкомитета перспектива создания крымской национальной автономии поддерживается. И мной лично она поддерживается тоже. Я полагаю, что крымско-татарский народ это заслужил.

Заслужил и своими подвигами, подвигами своих представителей, кстати, и во время нахождения в СССР, заслужил самоотверженным поведением во время массовых репрессий, депортации, заслужил своей работой по восстановлению Крыма, тех районов, где особо никто селиться не хотел, которые были депрессивными, а потом приехали крымские татары и с нуля там поднимали – я это видел собственными глазами, потому что раньше в Крым ездил часто, видел, какой там прогресс, как люди за несколько лет из палаток поднимали дома, бизнес из шатров по сути.

Вклад в экономическое развитие Крыма крымских татар невозможно недооценивать. Конечно же, это было бы важным фактором, который позволил бы нам значительно усилить наши дипломатические позиции и расширил бы наши возможности в вопросах давления на оккупанта, защиты прав крымских татар и не только крымских татар», – заявил Потураев.

Советник Зеленского также посетовал, что украинские сепаратисты во времена Гражданской войны после распада Российской империи упустили возможность получить контроль над Кубанью:

«(Россия, – авт.) проглотила Крым – независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно – это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс. Кто сказал, что пропаганда родилась во время Первой мировой войны – ерунда, она родилась столетиями раньше, когда нужно было оправдать абсолютно незаконный территориальный захват. Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого… Запоздалость в реакциях украинских правительств создать, может быть, федерацию, но, по крайней мере, мощный союзнический блок и с независимым Крымом, и Кубанью, что и привело нас всех к чудовищным последствиям».

Сегодня же, по словам советника президента, Украине нужно на своих картах более интенсивно переименовывать крымские населенные пункты, возвращая им «исторические» названия: «На мой взгляд, это очень правильное было бы действие. Пусть, на сегодняшний день и символическое, но правильное. Все эти советские странные названия, уродливые, плодово-ягодные. Даже всем известные, прижившееся в советской интеллигенции Планерское, все-таки, это Коктебель. Конечно, там должны быть названия, которые давал коренной народ. И за каждым из этих названий их история, большая история, тысячелетняя. С этим нужно работать, от этого нельзя отказываться».

Ранее Потураев заявлял, что Украине необходимо переименовать русский язык в «руську мову», оставив России – российский язык. Также он призывал «сажать на кол» и «рубить головы» восставшим жителям ЛДНР и России.