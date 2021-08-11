Зеленский избавляется от кадров Авакова, чтобы переизбраться на второй срок

11.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подминает под себя структуру МВД и планирует зачистить лояльные экс-министру МВД Арсену Авакову кадры, чтобы без помех переизбраться на второй срок.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский и его команда делают серьёзную заявку на то, чтобы подмять под себя правоохранительную систему. Здесь в первую очередь интерес представляет борьба за институциональное наследство Авакова . Это мега-ведомство МВД, очевидно, будут расчленять и оставлять на этих обрубках максимально лояльных Зеленскому людей», – сказал эксперт.

Также политолог отметил, что Зеленский готовится заменить людей Авакова на ключевых постах управления полиции в Киеве, Одессе и Харькове, чтобы переизбраться на второй срок.

«Уже фактически заявлены три кандидата на замену – руководители полиции крупнейших городов Украины: Киев, Одесса, Харьков. Это ключевые управления, которыми руководят люди близкие к Авакову. Этих людей будут менять. На кого их будут менять непонятно, но логика очевидно политическая и она будет исходить из того, что полиция и система МВД будет работать на то, чтобы Зеленский переизбрался на второй срок», – подчеркнул Белашко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что если Арсена Авакова «ушли» с поста министра внутренних дел Украины без его согласия и без каких-либо компенсаций, то Аваков может принять участие в дестабилизации политической ситуации в стране .