Зеленский назначил стипендию меджлисовцу, арестованному по обвинению в диверсии в Крыму

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил государственную стипендию имени Левко Лукьяненко заместителю председателя запрещенного в России меджлиса Нариману Джелялову, который был арестован в Крыму по обвинению в причастности к диверсии – взрыву газопровода возле одной из воинских частей ВС РФ.

«Назначить государственную стипендию имени Левко Лукьяненко на период незаконного задержания, удержания и на протяжении одного года после освобождения Джелялову Нариману Энверовичу», – говорится в тексте указа Зелянского.

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Напомним, Джелялов находится в СИЗО Симферополя. Правоохранители подозревают его в подготовке и осуществлении диверсии на газопроводе вблизи села Перевальное в Крыму, которая была организована ГУР МО Украины.

Премия им. Левко Лукьяненко была учреждена в июле 2018-го года президентом страны Петром Порошенко. Она предназначена для финансовой поддержки осужденных российскими судами украинских диверсантов и экстремистов.

Как ранее писал «ПолитНавигатор», Джелялов отвечал за связь между находящимися в Крыму членами экстремистской организации и бежавшей в Киев верхушки этой группировки.