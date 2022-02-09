Зеленский назначил стипендию меджлисовцу, арестованному по обвинению в диверсии в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил государственную стипендию имени Левко Лукьяненко заместителю председателя запрещенного в России меджлиса Нариману Джелялову, который был арестован в Крыму по обвинению в причастности к диверсии – взрыву газопровода возле одной из воинских частей ВС РФ.
«Назначить государственную стипендию имени Левко Лукьяненко на период незаконного задержания, удержания и на протяжении одного года после освобождения Джелялову Нариману Энверовичу», – говорится в тексте указа Зелянского.
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Напомним, Джелялов находится в СИЗО Симферополя. Правоохранители подозревают его в подготовке и осуществлении диверсии на газопроводе вблизи села Перевальное в Крыму, которая была организована ГУР МО Украины.
Премия им. Левко Лукьяненко была учреждена в июле 2018-го года президентом страны Петром Порошенко. Она предназначена для финансовой поддержки осужденных российскими судами украинских диверсантов и экстремистов.
Как ранее писал «ПолитНавигатор», Джелялов отвечал за связь между находящимися в Крыму членами экстремистской организации и бежавшей в Киев верхушки этой группировки.
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