«Зеленский – не русофоб, просто в засаде сидит» – журналист «Коммерсанта»

24.05.2019, Москва

Во время своего выступления на «IForum» президент Украины Владимир Зеленский говорил исключительно на русском языке, что говорит о смене формата украинского политикума.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил журналист российского издания «Коммерсант» Максим Юсин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я воспринял с оптимизмом всё выступление Зеленского, потому что я слушал не что он говорит, а как он говорит. Всё его выступление было по-русски, всё мероприятие шло подчёркнуто по-русски – и шутки, и реплики ведущего, и всё выступление президента Украины, при том, что совсем недавно принят этот чудовищный «мовный» закон. И именно всенародно избранный президент Украины бросает вызов тем силам, которые этот закон протолкнули. Для меня сейчас важно именно это – что меняется стиль украинской политической элиты, в корне меняется по сравнению с тем, что было во времена Порошенко.

Всё остальное – это предвыборная игра. Зеленский абсолютно правильно делает, что не подставляется на российской теме. Ему надо ещё два месяца просидеть в засаде, не подставляться перед тем электоратом центральных и западных областей, где он выиграл, чтобы его не обвинили, что он – потенциальный агент России», – отметил Юсин.

Также, по мнению председателя правления «Фонда Развития гражданского общества» Константина Костина, Владимир Зеленский является исключительно проектом Запада, предназначение которого – отстранить от власти зажравшихся сверх всякой меры украинских олигархов.

«Надо понимать, что президент Зеленский – это политтехнологический проект не олигархов, как это говорилось долгие месяцы, а проект западных центров влияния, которые хотят использовать его как способ избавиться от олигархического инструментария управления Украиной, который становится всё более и более накладным. Очевидно, что половина из каждого миллиарда долларов, потраченных на Украину, сразу уходит непонятно куда, н совершенно понятным людям.

Совершенно очевидно, что любые договорённости с Россией, выгодные Западу, например, Минские соглашения, украинские олигархи саботировали для того, чтобы иметь возможность выстраивать свою игру, с одной стороны показывая Западу полную лояльность, с другой стороны шантажируя его и выставляя некие условия.

Поэтому если в Берлине, Вашингтоне, Париже, решат, что такие переговоры (между Россией и Украиной – прим. ред.) должны быть, конечно же, Зеленский, в отличии от Порошенко, на них пойдёт. И если будут Минские соглашения 2.0 – конечно же Зеленский попытается эти соглашения исполнять», – добавил Костин.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», киевский политолог Вадим Карасев заявил, что Зеленского попустит после «обязательной антироссийской программы» – Карасев