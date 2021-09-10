Зеленский никто для Путина – Гордон

10.09.2021 21:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский слишком слаб для того, чтобы вести выгодные для Киева переговоры с руководителем России Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил скандально известный антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошо разговаривать с Путиным, когда ты Эрдоган и у тебя за спиной сильная экономика и армия, тогда разговор идёт на равных. О чём Украина может говорить с Путиным? Путин, как долдон, будет говорить своё: «Крым – российский, и забудьте об этом. С Донбасса мы можем уйти, но на наших условиях, но весь мир должен снять с нас санкции и признать, что Крым российский». Другой повестки дня у Путина нет и быть не может», – сказал он.

Кроме того, пропагандист отметил, что даже многие западные политики, якобы купленные на деньги «Газпрома», предпочитают поддерживать Россию, а не Украину.

«Поэтому, не имея за плечами сильной армии и экономики, а также международной поддержки, потому что Запад, и я настаиваю на этом, импотентный по отношению к Путину. Многие западные лидеры куплены за газпромовские деньги и делают всё, чтобы Путину было хорошо, а Украины для них не существует», – заключил Гордон.