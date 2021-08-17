«Вышвырнуть из Крыма всю «вату», следом завалить Керченский мост» – Дроздов

17.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Даже, когда Крым был в составе Украины, приезжие с «Бандерштатов» «свидомые» украинцы, чувствовали, что попали в Россию.

Об этом в эфире телеканала «ITV» заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда случился этот Крым (воссоединение Крыма с Россией в 2014 году – ред.), я честно скажу, как бы это ни воспринимали – я даже с облегчением вздохнул, потому что это всегда был КГБистский, ватный, ватная пятая колона в составе Украины. Там всегда работала российская пропаганда. Когда я приезжал в свой как будто украинский Крым, давно, еще в нулевых годах, в какую-то Ялту или ещё куда-нибудь, то я попадал в Россию», – зло припоминал Дроздов. «Ситуация там меняется в ещё худшую сторону, потому что там, во-первых, всё население паспортизировано и я абсолютно…», – говорил русофоб.

«Но они очень недовольны», – перебил ведущий.