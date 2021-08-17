«Вышвырнуть из Крыма всю «вату», следом завалить Керченский мост» – Дроздов

«Вышвырнуть из Крыма всю «вату», следом завалить Керченский мост» – ДроздовНовости Украины
Даже, когда Крым был в составе Украины, приезжие с «Бандерштатов» «свидомые» украинцы, чувствовали, что попали в Россию.
Об этом в эфире телеканала «ITV» заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда случился этот Крым (воссоединение Крыма с Россией в 2014 году – ред.), я честно скажу, как бы это ни воспринимали – я даже с облегчением вздохнул, потому что это всегда был КГБистский, ватный, ватная пятая колона в составе Украины.
Там всегда работала российская пропаганда. Когда я приезжал в свой как будто украинский Крым, давно, еще в нулевых годах, в какую-то Ялту или ещё куда-нибудь, то я попадал в Россию», – зло припоминал Дроздов.
«Ситуация там меняется в ещё худшую сторону, потому что там, во-первых, всё население паспортизировано и я абсолютно…», – говорил русофоб.
«Но они очень недовольны», – перебил ведущий.
«Это их проблемы, – взбесился Дроздов. – Не надо было бежать к Путину в ширинку. залезли туда, вот и сидите там до конца и нюхайте, если вы хотели Россию. А люди хотели в Россию. Давайте не будем валять дурака, пророссийские настроения там всегда превалировали. А сейчас мы не вернём никак, потому что там паспортизированное население».
«Если мы говорим о возврате Крыма, то у меня есть очень простой рецепт – депортация всей русни к чёртовой матери через этот Керченский мост, его завалить, чтобы никто позднее не заплыл, крокодилов запустить, освободить территорию полностью», – впал в раж пропагандист.