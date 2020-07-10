Зеленский обманул сразу и Донбасс, и Галичину

10.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на обещания Владимира Зеленского, ни пострадавшие от наводнений на Западной Украине, ни потерпевшие от пожаров на подконтрольной Киеву части Луганщины никакой материальной помощи или компенсаций до сих пор не получили.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила бывшая премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западной Украине было очень большое наводнение. И до сих пор, уже несколько недель прошло, люди не получили никакой компенсации или помощи. Более ста тысяч домов повреждено, вы представляете себе вообще масштаб, что это такое? Это колоссальные цифры.

И речь о том, что людям ничего не дали. Люди остались на улице без одежды, без еды», – отметила она.

Тимошенко сообщила, что аналогичная ситуация и на пострадавшей от массовых пожаров Луганщине, где люди также не получили от государства ни копейки.

«То же самое и в Луганской области. Вы знаете, Запад и Восток сейчас оказался вместе. В беде Западная Украина – наводнение, и в беде Луганская область – пожар. Но ни там, ни там люди ещё ни копейки не получили. Куда эти деньги растворяются – непонятно», – резюмировала парламентарий.