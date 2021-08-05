Зеленский объявил манифест о геноциде русских. В Москве анонсируют принуждении к миру

05.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Своим заявлением о русском населении Донбасса , от которого президент Украины Владимир Зеленский потребовал уехать в Россию, он фактически анонсировал подготовку к геноциду.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По позиции Украины, мы должны понимать, что заявление Зеленского – предупреждение о будущей войне, которая может затронуть не только тех, кто сегодня живёт на Донбассе, но их детей и внуков. Фактически – это манифест геноцида. Угроза, которая звучит из уст президента Украины – реальная угроза этнической зачистки русских на Донбассе, которую если Украина сейчас не может сделать, то рассчитывает осуществить в дальнейшем», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что в случае агрессии Украины против ЛДНР, Россия будет вынуждена принудить Киев к миру.

«Для России очевидно, что когда произойдёт масштабное вторжение украинской группировки на Донбасс, останется только один путь – повторение операции, которая была проведена в 2008 году, принуждение Грузии к миру. А сегодня – принуждение Украины к миру. Об этом нужно говорить гласно, открыто, не бояться, готовить юридическое обоснование и информационную позицию. Чтобы это было не с «колёс», как в 2008 году, а подготовлено и осуществлено», – заключил Коротченко.

Напомним, ранее в Киеве отметили, что назначение «для галочки» министра транспорта США Питера Буттиджича представителем от Вашингтона на организованном Киевом саммите «Крымская платформа» показывает, что раздражать Россию высокими посещениями таких мероприятий не собираются .