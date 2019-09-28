Зеленский ошарашил мир мафиозным заявлением

28.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, подробности которого были обнародованы на днях, президент Украины Владимир Зеленский унизил свою страну.

Об этом в своем издании пишет главред киевского еженедельника «Зеркало недели» Юлия Мостовая.

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По ее словам, в разговоре Трампа и Зеленского государственных лидеров не было.

«Кандидата в президенты-2020 украинский собеседник интересовал исключительно как поставщик компромата на политического оппонента. А Владимир Зеленский просто стремился понравиться заказчику и попасть на корпоратив», – считает Мостовая.

«Мне не приходилось присутствовать при закрытых телефонных разговорах украинских президентов с американскими. Вряд ли в них был психологический паритет. Но столь очевидное угодничество – унижение для страны. Перед миром, конечно, за этот «собачий вальс» неловко, но где-то понять неофита можно. А вот чего нельзя понять, так это полного отсутствия повестки дня, цели, государственных смыслов в беседе», – добавляет автор.

Также она дала оценку прозвучавшему в беседе с Трампом заявлению Зеленского о том, что новый генпрокурор Украины «на сто процентов мой человек».

«Заявление было расценено в цивилизованном мире как мафиозное. По сути, Зеленский ответил: зачем вам Луценко, если у вас, учитель, есть я, а у меня – свой в доску генпрокурор? Эти заверения были произнесены в ответ на навязчивые и многократные комплименты Трампа в адрес «хорошего, честного прокурора», под которым, скорее, подразумевался Луценко, нежели Шокин», – полагает Мостовая.

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