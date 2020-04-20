Зеленский отыгран: против возрождающегося Порошенко срочно нужен новый проект – Карасёв

20.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Благодаря союзу со «Слугой народа» рейтинг бывшего президента Украины Петра Порошенко начал расти, что может привести к полноценному реваншу национал-радикалов в «незалежной».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас получается так, что Порошенко может возродиться. А то у него рейтинг растёт после того, как «Слуга народа» вошли с ним в союз.

Не окажется ли так, что опять во втором туре Порошенко будет, и будет претендовать на президентские выборы. Я вижу в нём такую амбицию.

Значит, надо сейчас думать о том, как выставить очень сильные проекты прогрессивной направленности, чтобы опять не повторить этот реванш национал-патриотов, а с другой стороны, – не повторить эту безуправленческую бесхребетность «Слуги народа», – рассуждает Карасев.

Напомним, ранее юрист Елена Лукаш заявила, что президент Украины Владимир Зеленский полностью перенял идеологию своего предшественника Петра Порошенко и кооперируется с ним ради принятия законов, нужных внешним кредиторам.