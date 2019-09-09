09.09.2019, Киев
 
Донбасс, Политика, Украина
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Зеленский перешел две красные черты – соратница Порошенко

Новая киевская власть якобы сделала уже две серьезные ошибки, начав совместный с ЛНР ремонт моста в Станице Луганской и отпустив экс-начальника бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявила нардеп от партии «Европейская солидарность» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что первая черта перейдена, и перейдена тогда, когда мы начали отводить войска из Станицы Луганской. Только ту черту как раз не восприняли «красной чертой». Но мы видим, что как только мы сделали маленький шажочек назад, мы развели войска, а они установили свои флаги в Станице Луганской.

Второй «красной чертой», я думаю, как раз стало освобождение Цемаха, потому что мы не просто освободили военного преступника, убийцу, убийцу международного масштаба, но в данном случае мы отпускаем Москву из Гааги. В то время, когда вся Европа обращается к нам не отпускать его, мы: «Давайте все-таки отпустим, ему нужно под его личные обязательства». И у меня вопрос, как долго он проживет и явится ли он на следующие суды, когда нужно будет привлечь его к ответственности», –

Напомним, ранее в центре Киева на «Майдане независимости» сторонники экс-президента Петра Порошенко провели акцию «Красная черта» в знак протеста против освобождения экс-начальника Первой Славянской бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха.

 

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