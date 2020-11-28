Зеленский подвержен влиянию русских Telegram-каналов – Гончарук

28.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский лучше понимает Россию, чем Запад, а потому русская модель ведения дел ему якобы ближе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время заявил экс-премьер Украины Алексей Гончарук, занимавший эту должность после победы комика Зеленского на выборах президента.

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По словам Гончарука, «вокруг президента создали информационное поле, которое подталкивает его к разного рода странным шагам».

Издание поинтересовалось, кто создал это информационное поле.

«Олигархические СМИ, русские через Telegram-каналы и разных агентов влияния и полезных идиотов», – утверждает экс-премьер.

«То есть вы полагаете, что президент страны получает информацию о стране из российских Telegram-каналов?», – уточнил журнал.

«В том числе, но они только часть мозаики. Президент неопытный, устойчивости, достаточной силы убеждений, чтобы этому противостоять, он не имеет. Поэтому в момент, когда его опустили в теплую ванну и начали ему рассказывать про простые решения, все и закончилось», – считает бывший глава правительства.

«Я думаю, что президент Зеленский понимает русских лучше, чем представителей западной культуры, – говорит Гончарук. – Это видно. Это не столько про язык, сколько про личный опыт. Это не значит, что он предатель и любит Россию больше, чем Украину, но это значит, что русская модель ведения дел ему безусловно понятнее и ближе. А эта модель про то, что никто тебе добра просто так не хочет, скорее услуга за услугу».

Напомним, что в должности главы правительства Гончарук, получивший прозвище «киндер-премьер», пробыл чуть более полугода. На своем посту он запомнился «кассетным» скандалом – выложенной в открытый доступ аудиозаписью совещания финансового-экономического блока правительства. Участники совещания по инициативе премьера решали, как донести в выгодном для себя ключе информацию до президента Зеленского, а по сути – гадали, как обмануть не разбирающегося в экономике главу государства.

Примечательно, что и сам Гончарук на этой записи называет себя «профаном в экономике».

Также на посту премьера он вляпался в скандал, посетив в Киеве сборище отъявленных неонацистов.

В настоящее время Гончарук находится в Соединенных Штатах.