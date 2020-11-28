28.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
МВФ, Политика, Украина, Экономика
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«Как посмели?! Мы же великие». Украину запихнули в список самых отстойных стран


Президент Украины Владимир Зеленский совершенно не представляет, что сегодня происходит в стране

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Киеве заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

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«Мы видим, что президент не то, что не знает, но даже не подозревает, что творится в стране. Ему тяжело. Его политическая культура не вмещает в себя все те проблемы и сложности, которые есть в Украине. Он на полном серьезе считает, что переговоры с МВФ – это некая веселая прогулка, где можно кого-то переговорить. Он не понимает, что это мощный механизм, институция, которая видит таких каждый год во всех странах», – сказал эксперт.

Он рассказал, что несколько лет назад поинтересовался у одного из высокопоставленных чиновников МВФ, к каким странам по списку относится Украина.

«И он перечисляет: «Филиппины, Украина…» Я говорю: «Что?! Мы – великие…». А он: «Филиппинцы то же самое говорят – как посмели нас поставить в одну группу с Украиной?» То есть там какие-то свои мистические критерии, по которым мы попадаем в одну из самых ужасных групп стран, глубоко больных, с большой коррупцией и очень большой сложностью политического и экономического развития», – резюмировал Небоженко.


Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина может стать получателем продуктовых наборов, которые ООН направляет в беднейшие страны Африки.

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