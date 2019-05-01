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01.05.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Украина, Церковь
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Зеленский после раскольников приехал к митрополиту Московского Патриархата

Пресс-служба Владимира Зеленского, отрапортовавшая перед этим о встречах с главами раскольников – Филаретом и Епифанием, ближе к полуночи сообщила и о встрече с главой крупнейшей конфессии – Украинской Православной Церкви Московского Патриархата – митрополитом Киевским Онуфрием.

«Во время встречи были обсуждены вопросы развития общечеловеческих ценностей, отдельно сосредоточили внимание на ситуации на Востоке. Владимир Зеленский и митрополит Онуфрий отметили, что государство и Церковь должны приложить максимум усилий для налаживания мира и восстановления единства Украины», – говорится в сообщении.

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