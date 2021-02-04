Зеленский поставил Украину на грань масштабной гражданской войны – Соловьёв

04.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если конфликт Владимира Зеленского с оппозиционными партиями продолжит нарастать, то, в конце концов, он приведёт к гражданской войне и развалу всей Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что это всё (происходящее на Украине – прим. ред.) идёт к войне. Был сделан очень сложный шаг в долгой многоходовке, которая приведёт к обострению ситуации на Донбассе и гражданской войне на Украине.

Сам факт того, что Зеленский позволил себе ввести санкции против украинского депутата (Тараса Козака – прим. ред.) и ясно дал понять, что следующим будет Медведчук и любой другой неугодный, и исходя из того, под каким предлогом они введены, я уверен, что это 111 статья (Государственная измена – прим. ред.). А это значит, что Зеленский будет их сажать», – сказал он.

Также телеведущий отметил, что такая политика Владимира Зеленского, в конце концов, приведёт к гражданской войне и распаду Украины.

«Не случайно было сказано: «Вас от народного гнева отделяет тонкая красная линия». Зеленский начал атаку, и оппозиция понимает, что это не за телеканалами пришли, а за ними, за их активами и жизнями. Оппозиция начнёт сопротивляться в каком-то виде, когда поймут, что это серьёзно, и постараются вывести народ на улицы, если смогут.

Зеленский ответит на это единственным образом, на который ему хватает мозгов – резкое обострение на Донбассе, чтобы получить патриотический консенсус, потому что он полностью ушёл от всех русскоговорящих – он их предал.

Зеленский полностью ушёл от своих избирателей, и он на этой войне сгорит. Решив необходимые задачи для Украины, в результате войны потеряв полностью Донбасс, потеряв часть русскоговорящих областей, уничтожив русскую часть внутри Украины, и оставит условно «западенскую» часть Порошенко, которая будет чисто американским проектом», – заключил Соловьев.

Напомним, ранее партия ОПЗЖ инициировала импичмент президента Украины Владимира Зеленского после решения Совбеза Украины о запрете работы ряда телеканалов, аффилированных с этой политической силой.