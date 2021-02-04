Зеленский решил окончательно добить свой рейтинг

04.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Лишив лицензии оппозиционные телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK, президент Украины Владимир Зеленский показал слабость и окончательно лишил себя поддержки своего электората.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте представим, что сейчас происходит. Есть три канала у которых завтра отключат youtube (условно, могут отключить), заблокируют счета, прекратят любое вещание и сотрудники этих каналов.

Им противостоит лично президент, противостоит каждый силовик этой страны (каждый – потому что они все члены СНБО), им противостоит американское посольство, вся соросятская рать, вся порохоботская рать, и где-то брезжит надежда на некий верховный суд, который, возможно примет во внимание (а возможно и не примет) невероятные нарушения закона, прав, посягательство на свободу слова.

Ситуация с этого ракурса выглядит реально безнадежной, особенно когда мы видим достаточно вялую реакцию политиков находящихся в парламенте на произошедшее.

Но если отойти немножко подальше, мы должны понимать что этим решением Зеленский показал свой страх и слабость, загнал себя в 8-процентную нишу Порошенко, лишил миллионы украинских граждан доступа к информации, а они любили эти каналы, с утра до ночи их смотрели.

И это не простые люди, это люди с большим интересом к политике, с высокой политической активностью. Они представляют в своих маленьких коллективах свою позицию, они являются лидерами общественного мнения. Вот Зеленский себя сам туда загнал. И по сути решение Зеленского уже отключило не только каналы, оно отключило народ от информации.

Такие вещи не прощаются. В нише порохобоов его никто не ждет. Его рейтинг отключение каналов никак не поднимет. То есть это решительный шаг вперед и вниз для Зеленского и его рейтинга.

Кто может противостоять? Безусловно, влиятельные представители ближнего и дальнего зарубежья со своим осуждением, политики внутри страны и парламентская оппозиция и граждане Украины, которые покажут резкий рост недоверия (хотя у Зеленского он уже больше 55%), резкий обвал рейтинга и невозможность сохранения за ним общественной легитимности», – сказала Лукаш.